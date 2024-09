Handball-Regionalliga Mit Selbstvertrauen und ohne Angst

An den ersten beiden Spieltagen deutete sich aber schon an, dass der Umbruch ein schwieriger werden könnte. Gegen Titelaspirant TV Homburg setzte es für die Rheinhessen auswärts eine 17:34-Klatsche. Auch im darauf folgenden Heimspiel gegen HB Mülheim-Urmitz drohte eine deftige Niederlage. Doch Nieder-Olm zeigte Moral und konnte das Ergebnis nach zwischenzeitlichem Zehn-Tore-Rückstand am Ende zumindest in Grenzen halten (28:32).