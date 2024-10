Handball-Regionalliga Eberhard auf dem Weg zurück zu alter Stärke

Er ist zufrieden damit, wie die ersten beiden Pflichtspiel-Begegnungen nach seiner langen Zwangspause für ihn persönlich liefen. „Nach sechs Monaten so zurückzukommen, war natürlich super. Natürlich geht es immer noch besser, aber insgesamt bin ich zufrieden.“ Während Vallendar mit zwei Siegen aus zwei Partien in die Runde gestartet ist, mussten die Zweibrücker am ersten Spieltag eine Niederlage bei der HSG Kastellaun/Simmern hinnehmen (27:32). Der HVV dürfte in seinem Heimspiel der Favorit sein. In der vergangenen Saison unterlagen die Löwen in Vallendar aber nur denkbar knapp mit 21:22 und gewannen das Rückspiel in der Westpfalzhalle mit 31:20 deutlich. „Ich glaube, wir sind nicht unbedingt eine Mannschaft, die ihnen liegt“, blickt SG-Trainer Weinert optimistisch auf die Begegnung.