Handball-Oberliga Gebeutelte Zweibrücker reisen zum Schlusslicht

Die zweite Mannschaft der SG Zweibrücken hat sich in der Saarlandliga durch zwei Siege in Folge Luft im Abstiegskampf verschafft. Zwar ist der Perspektivkader der Löwen, der im Saisonendspurt noch auswärts bei den direkten Konkurrenten im Tabellenkeller ran muss, noch lange nicht durch. Dennoch gestaltet sich die Situation noch Siegen gegen RW Schaumberg und den TuS Brotdorf nun freundlicher. Sollte den Löwen am Samstag der dritte Sieg in Folge gelingen, wäre das aber eine kleine Sensation. Die Zweibrücker empfangen um 18 Uhr den Tabellenführer HSV Merzig/Hilbringen in der Ignaz-Roth-Halle. Ein Aspekt könnte den Löwen aber Mut machen. Seine bislang einzige Saison-Niederlage kassierte Merzig Mitte Februar gegen Brotdorf – jenen Gegner, den die Zweibrücker SG am Wochenende klar besiegten.