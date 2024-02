Handball-Oberliga Die Sieges-Serie der Löwen ist gerissen

Fünf Minuten vor Schluss glich Dansenbergs Luca Stolze zunächst zum 28:28 aus. Als noch dreieinhalb Minuten auf der Uhr standen, lag der TuS II sogar mit 29:28 vorne. In den spannenden Schlussminuten bekamen die Fans beider Lager noch einmal alles geboten, was den Sport ausmacht. SG-Spieler Nils Wöschler vergab einen Siebenmeter. Im Gegenzug verhinderte Zweibrückens Torhüter Norman Dentzer die Entscheidung. Und in der Schlussminute versenkte Tom Grieser den Ball am Kreis artistisch zum 29:29. In der verbleibenden Zeit verteidigten die Löwen ihr Tor und nahmen einen Punkt mit auf die Heimreise.