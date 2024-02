Handball-Oberliga Die Löwen wollen den siebten Sieg in Serie

Die Reserve des TuS steht derzeit auf Rang zwölf der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar. Die Zweibrücker Löwen haben sich durch sechs Siege in Serie auf den fünften Rang hochgearbeitet – und diesen Platz wollen sie am Wochenende verteidigen. Das Hinspiel entschied die SG in der Westpfalzhalle mit 32:21 klar für sich. Rechtsaußen Marian Graff steuerte damals – im ersten Heimspiel der neu gegründeten Zweibrücker Spielgemeinschaft – vier Tore bei. Graff war einer der wenigen Spieler, die vor der Fusion sowohl beim SV 64 als auch bei der VTZ Handball gespielt haben. Nach einer erfolgreichen Jugendzeit – unter anderem spielte er in der Junioren-Bundesliga – wurde er mit der zweiten Mannschaft des SV 64 Meister in der Saarlandliga. Im Anschluss wechselte er zur VTZ Saarpfalz in die Oberliga.