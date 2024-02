Handball-Saarlandliga Kroner sei Dank! Zweibrücken II gelingt Befreiungsschlag

Am Samstagabend stand Maximilian Kroner zunächst für die Oberliga-Handballer der SG SV 64/VT Zweibrücken im Heimspiel gegen die HSG Rhein-Nahe Bingen (30:24) auf der Platte und erzielte zwei Tore. Und direkt im Anschluss schlüpfte der 18-Jährige ins Trikot der zweiten Mannschaft der SG. Und dort drehte Kroner, obwohl er schon eine Partie in den Knochen hatte, dann so richtig auf. Mit neun Treffern hatte er einen Riesenanteil daran, dass die Löwen-Reserve, die in der Saarlandliga gegen den Abstieg kämpft, ihr Heimspiel gegen RW Schaumberg hauchdünn mit 29:28 (13:16) gewann. Die Zweibrücker kletterten durch den Erfolg auf Tabellenplatz zehn und haben nun ein kleines Polster von drei Punkten auf die Abstiegszone.