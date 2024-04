Handball-Oberliga Schwere Prüfung für die Löwen in Offenbach

Die Zweibrücker reisen nach dem turmhohen 31:20-Erfolg am vergangenen Spieltag gegen den HV Vallendar allerdings mit viel Selbstvertrauen an die Queich. Durch den Sieg kletterten die Löwen in der Tabelle auf Rang vier. Gehen sie am Sonntag erneut als Sieger von der Platte, ist es gar nicht so unwahrscheinlich, dass nach dem Spieltag sogar Rang drei zu Buche steht. Denn der Zweite Bingen und der Dritte Vallendar (der nur einen Punkt mehr hat als die SG) kreuzen am Samstag im Verfolger-Duell die Klingen.