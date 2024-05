Handball-Oberliga Ein emotionaler Höhepunkt zum Abschluss

Handball gespielt wurde am Samstag natürlich auch noch. Und das vor einer großen wie stimmungsvollen Kulisse. Die Löwenfans hatten für das letzte Heimspiel gegen den Tabellensiebten Illtal eine tolle Choreografie auf die Beine gestellt, zu der die Teams einliefen. Die Gäste mussten mit Max Mees und Moritz Willscheid auf ihre besten Torschützen verzichten. Dennoch hielt das Team von Trainer Mirko Pesic zunächst mehr als nur gut mit. Nach knapp 20 Minuten führten die Gäste, die aus einer stabilen 6:0-Deckung operierten mit 9:7, ehe die SG aufdrehte und sich bis zur Pause eine Zwei-Tore-Führung (13:11) erspielte. Die Illtaler „Zebras“ traten aber auch nach der Pause sehr diszipliniert auf, ließen sich selten zu „wilden Aktionen“ hinreißen und unterbanden so das Zweibrücker Tempospiel. Zwar setzten sich die Löwen zunächst auf 15:11 (32.) ab. Doch das taktische Mittel der Gäste, ihren Torwart zugunsten eines siebten Feldspielers zu opfern, bekamen die Hausherren in der Folge nicht gut verteidigt. Als noch etwa eine Viertelstunde Spielzeit auf der Uhr in der Westpfalzhalle stand, war Illtal den Hausherren wieder bis auf ein Tor auf die Pelle gerückt (18:17/43.). SG-Trainer Klaus Peter Weinert brachte nun für den in der ersten Hälfte starken Schlussmann Damian Zajac Torwart Norman Dentzer – und der parierte fünf Würfe binnen kurzer Zeit. Angeführt von Nils Wöschler, der mit neun Treffern die meisten Tore der SG erzielte, setzten sich die Löwen bis zur 52. Minute vorentscheidend auf 23:17 ab. Das gefiel den Zuschauern, die ihr Team in der Schlussphase lautstark anfeuerten. Illtal gab sich nicht auf, konnte die Zweibrücker aber nicht mehr ernsthaft in Bedrängnis bringen. Besonders laut wurde es in der Westpfalzhalle, als Benjamin Zellmer – der sich im November schwer an der Schulter verletzt hatte und nun sein Comeback gab – per Siebenmeter das 26:21 erzielte. Zellmer wurde mit Sprechchören gefeiert – und sorgte später mit seinem Treffer zum 28:22 auch für den Schlusspunkt der Partie. Es war Zellmers letztes Tor im SG-Trikot.