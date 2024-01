Handball-Oberliga Start-Ziel-Sieg: Löwen-Revanche ist geglückt

So steuerten die Zweibrücker einem ungefährdeten Sieg entgegen. Der machte sich in der Tabelle noch nicht bemerkbar. Die Spielgemeinschaft bleibt vorerst Sechster und empfängt am kommenden Samstag um 18 Uhr den Tabellen-13., die Südpfalztiger, zum nächsten Heimspiel. Diese Partie wird übrigens nicht in der Westpfalzhalle, sondern in der Ignaz-Roth-Halle ausgetragen. Direkt im Anschluss an die Partie empfangen die Frauen der SG Zweibrücken in der Saarlandliga die HSG DJK Marpingen/SC Alsweiler II zum Spitzenspiel.