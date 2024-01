Handball-Oberliga Mit Kampf, Leidenschaft und harter Arbeit

Was die Ergebnisse angeht, läuft es bei den Oberliga-Handballern der SG SV 64/VT Zweibrücken. Die SG gewann am Samstag in der Ignaz-Roth-Halle ihr fünftes Spiel in Folge. Im „Raubtier-Duell“ bezwangen die „Löwen“ die „Südpfalz-Tiger“ in einer umkämpften Partie vor rund 250 Zuschauern knapp mit 27:25 (10:10).