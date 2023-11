Handball-Oberliga Mit Wöschler läuft’s bei den Löwen wieder

Beide Mannschaften gehen mit dem Rückenwind von vier Siegen in Serie in die Partie. Wobei Saulheim am vergangenen Spieltag das dickere Ausrufezeichen setzte. Die SG gewann ihr Heimspiel gegen die in dieser Runde zuvor erst einmal bezwungenen SF Budenheim aufgrund einer ganz starken zweiten Hälfte klar mit 35:28. Ganz so überzeugend waren die Zweibrücker beim 33:31-Auswärtserfolg über das HLZ Friesenheim/Hochdorf nicht.