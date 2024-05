Handball-Oberliga Die Löwen bitten zum letzten Heim-Auftritt

Nur noch zwei Spiele haben die Oberliga-Handballer der SG SV 64/VT Zweibrücken in dieser Saison vor der Brust. An diesem Samstag empfangen die Löwen die Handballfreunde Illtal um 18 Uhr in der Westpfalzhalle. Es ist der letzte Heim-Auftritt der Rosenstädter in dieser Spielzeit. Mit zwei Siegen zum Saisonabschluss könnte die viertplatzierte SG theoretisch sogar noch Vizemeister werden. Rang zwei (HSG Rhein-Nahe Bingen) ist zwei Zähler entfernt.