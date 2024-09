Handball-Oberliga der Frauen Lydorf will den nächsten Entwicklungsschritt sehen

Die Oberliga-Handballerinnen der SG SV 64/VT Zweibrücken empfangen an diesem Sonntag um 16 Uhr die HSG Fraulautern/Überherrn in der Westpfalzhalle. Während die Löwinnen vergangene Saison – damals noch in der Saarlandliga – den Titel einheimsten, kämpfte Fraulautern gegen den Abstieg. In dieser Saison bewegen sich die beiden Mannschaften aber bislang im Gleichschritt. Beide sind mit einem Sieg und zwei Niederlagen in die Spielzeit gestartet.