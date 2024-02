Handball-Oberliga Knifflige Aufgabe für hungrige Löwen

Eine spannende und knifflige Aufgabe steht an diesem Samstag vor den Oberliga-Handballern der SG SV 64/VT Zweibrücken. Die Löwen empfangen um 18 Uhr in der Westpfalzhalle mit der HSG Rhein-Nahe Bingen den Tabellendritten der RPS-Liga, der am vergangenen Wochenende um ein Haar den Ligaprimus aus Mundenheim auswärts besiegt hätte. Die Binger lagen zehn Minuten vor Schluss mit vier Treffern vorne, mussten sich am Ende aber hauchdünn mit 26:27 geschlagen geben. Ebenso eng verlief das Hinspiel zwischen Zweibrücken und den Bingern. Die SG verlor am Rhein mit 28:29. Dabei sah es kurz vor Schluss so aus, als würden die Löwen – mindestens – Remis spielen. Knapp 30 Sekunden vor Schluss schritt Max Kroner beim Stand von 28:28 zum Siebenmeterpunkt. Seine vorangegangenen sechs Strafwürfe hatte Kroner alle verwandelt. Doch diesmal scheiterte der junge Löwe – und im Gegenzug fiel in allerletzter Sekunde der Siegtreffer für die Hausherren. Dabei hatten die Zweibrücker zwischenzeitlich schon mit sechs Toren geführt.