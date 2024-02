Fußball-B-Ligist SG TuS Rimschweiler/VBZ II Wirtschaftliche Gründe beim TuS entscheidend für Auflösung der SG

Ob die SG TuS Rimschweiler/VB Zweibrücken II allerdings im Falle einer Vize-Meisterschaft an einer Aufstiegsrelegation teilnehmen dürfte, weiß Schmidt „ehrlich gesagt gar nicht“. Der Grund dafür ist die anstehende Auflösung der SG zwischen dem TuS Rimschweiler und der VB Zweibrücken zum 30. Juni dieses Jahres. „Dass es mit der SG dann nicht weitergeht, ist von uns ausgegangen. Es gibt allerdings keinerlei Streit oder böses Blut zwischen beiden Vereinen. Vielmehr ist es so, dass wirtschaftliche Gründe für diesen Schritt entscheidend sind“, betont Schmidt. So tritt der Club sonntags mit der SG bei Heimpartien, die entweder in Rimschweiler oder auf dem Rasenplatz der VB Zweibrücken stattfinden, bereits um 14 Uhr an. Und diese frühe Anstoßzeit kollidiert bei Sonntags-Spielen mit denen des 1. FC Kaiserslautern. „Unsere Anhänger wollen möglichst gerne beide Spiele sehen – und wenn gerade im Sportheim die Fernsehübertragung mit unseren Spielen kollidiert, kostet uns das bei Partien am Hornbachstaden erst recht etliche Zuschauer“, meint Schmidt. Auch Zuschauer, die live auf dem Betzenberg sind, können dann nicht mehr zur zweiten Halbzeit der SG-Spiele nachkommen. Man sei als kleiner Verein auch auf die Einnahmen nach Spielende dringend angewiesen. Und Anhänger sowohl des TuS Rimschweiler als auch des 1. FC Kaiserslautern, die live auf dem Betzenberg mitfiebern, kämen dann nicht mehr ins Sportheim nach. Schließlich seien die Heimspiele des TuS Rimschweiler sonntags ja in der Regel bereits gegen 15.45 Uhr beendet. „Von daher werden wir in der nächsten Saison nur noch eine eigenständige Mannschaft an den Start schicken, die dann bei uns in Rimschweiler um 15 Uhr ihre Heimspiele austrägt. Dann ist bei uns im Sportheim auch bei Sonntags-Heimspielen des 1. FC Kaiserslautern wieder deutlich mehr los. Hinzu kommt, dass nur noch eine gemeldete Aktivenmannschaft natürlich auch besser für den Rasenplatz ist, der keine Doppelbelastung mehr hat“, sagt der TuS-Vorsitzende.