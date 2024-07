Zweibrücker AH-Stadtmeisterschaft Nur wenige Tore – aber ganz viel Spannung

Müller lobte die Gastgeber nicht nur für deren Leistung auf dem Feld. „Die Ixheimer haben das Turnier hervorragend organisiert“, meinte er. Und ergänzte: „Die Spieler der Mannschaften hier kennen sich alle sehr gut. Der Spaß steht im Vordergrund – aber natürlich ist es auch schön, zu gewinnen. Jedes Spiel war ausgeglichen. Das hat für viel Spannung gesorgt.“ Und was war nun der Schlüssel dafür, dass sein Team bei der AH-Stadtmeisterschaft am Ende so knapp die Nase vorn hatte? „Wir sind ein eingeschworener Haufen. Nach dem Training dienstags in Rimschweiler sitzen wir danach noch länger zusammen und unternehmen auch sonst viel miteinander, zum Beispiel Ausflüge oder Weinfahrten“, erzählt der 38-Jährige. Und ein bisschen Kicken könne sein Team schließlich auch. „Wir spielen ja eine richtige AH-Runde. Vorletzte Saison wurden wir Meister, diesmal Dritter. Ein Schiedsrichter meinte mal, wir wären mit unserer Mannschaft auch in der B-Klasse der Aktiven vorne dabei.“