Handball-Oberliga Die ungewohnte Situation im Tabellenkeller

Die Baustellen der SG waren in den ersten beiden Saisonspielen unterschiedliche. War es in der ersten Partie bei der HB Mülheim/Urmitz noch die Flut an Gegentoren (36:40), die die Niederlage begünstigte, stand die Abwehr am vergangenen Spieltag bei der SG Ottersheim/Bellheim/Kuhardt/Zeiskam besser. Doch in dieser Partie warfen die Zweibrücker zu viele Fahrkarten. Zudem machte sich der durch Ausfälle ausgedünnte Kader bemerkbar. Die SG führte quasi vom Anpfiff weg bis eine Viertelstunde vor dem Ende – wurde dann aufgrund der mehr und mehr nachlassenden Kräfte aber noch von den Hausherren abgefangen und verlor 23:25.