Handball-Oberliga Die Löwen nehmen den Kampf zu spät an

In Mundenheim dauerte es über vier Minuten, ehe Philipp Hammann das erste Tor für die Zweibrücker erzielte. Zu diesem Zeitpunkt lag die SG mit 1:3 zurück. Und der Rückstand wuchs trotz einer Auszeit Weinerts über die Zwischenstände von 1:6 bis auf 4:12 (17. Minute) an. Erst ab diesem Zeitpunkt nahmen die Gäste richtig am Spiel teil – und kamen prompt wieder heran. Adam Soos traf für die SG nach knapp 25 Minuten zum 9:14. Dieser Rückstand von fünf Toren hatte auch Bestand, als die Seiten gewechselt wurden (13:18).