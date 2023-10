Oberliga-Handballer der SG SV 64/VT Zweibrücken Max Kroner sieht sein Team nicht chancenlos

Kroner ist ein Eigengewächs des SV 64 Zweibrücken und hat mit neun Jahren den Handballsport für sich entdeckt. Er bekam in der vergangenen Saison seine Chance, sich in der ersten Mannschaft zu zeigen – und nutzte diese. Im letztjährigen Derby zwischen der VTZ-Saarpfalz und dem SV 64 hat er gezeigt, wie wertvoll er schon in jungen Jahren für die Mannschaft wurde. Als seine Mitspieler reihenweisen am bärenstarken VTZ-Keeper Norman Dentzer verzweifelten, war es in der zweiten Halbzeit der junge Kroner, der mit blitzsauberen Toren seine 64er auf die Siegerstraße führte. Er zeichnet sich vor allem durch seine Schnelligkeit und seine vielen Wurfvarianten aus. Die perfekte Kombination für einen Außenspieler. Obwohl er sich in der ersten Herrenmannschaft bereits etablieren konnte, ist er sich nie zu schade, sich in den Dienst des Vereins zu stellen. So läuft Kroner auch in dieser Saison weiter fest in der Oberliga-A-Jugend sowie teilweise zusätzlich zur Ersten noch in der zweiten Mannschaft in der Saarlandliga auf. Der Schüler befindet sich im Endspurt seiner schulischen Laufbahn. Nächstes Jahr steht das Abitur an. „Ich habe zwei oder drei Ideen, aber habe mich noch nicht endgültig entschieden. Das werde ich jetzt in nächster Zeit in Angriff nehmen“, antwortet Kroner auf die Frage nach seinen Plänen nach dem Abitur.