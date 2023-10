Handball-Oberliga Keine Linkshänder? Kein Problem!

Damit klopfen die Zweibrücker nach durchwachsenem Saisonstart nun am oberen Tabellendrittel an. Damit der Sprung dorthin gelingt, wäre ein Sieg am kommenden Samstag (18 Uhr) im Heimspiel in der Westpfalzhalle gegen den TV Nieder-Olm hilfreich. Der TV hat sich vor der Runde unter anderem mit dem ehemaligen Zweibrücker Kevin Knieps am Kreis verstärkt und liegt mit 10:6 Punkten auf dem fünften Tabellenplatz.