Fußball-Landesliga Noch kein Endspiel – aber wichtig allemal

Am vergangenen Sonntag verlor die SG Rieschweiler das Derby beim TSC Zweibrücken mit 0:2. Auch in dieser Partie fiel die Entscheidung erst spät. Zweibrückens Alex Styben machte in der Nachspielzeit alles klar. „Wir waren dort nach der Halbzeit gut im Spiel. Wir hatten genug Chancen, den Rückstand zu drehen“, haderte Hüther, der von „zwei unnötigen und unglücklichen Gegentoren“ sprach. Hüther ist sich sicher: „Wenn wir weiter so wie beim TSC auftreten, werden wir unsere Punkte noch holen“. Zum kommenden Gegner sagt er: „Vom Potenzial gehört Kirn eigentlich ins erste Tabellendrittel. Wir müssen vor allem auf ihre beiden Brasilianer achten.“