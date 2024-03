Fußball-Landesliga West SGR will im Kellerduell die Kurve kriegen

In der Fußball-Landesliga West steht der Tabellen-13. SG Rieschweiler vor einem ganz wichtigen Spiel. Die SGR, die jahresübergreifend fünf Partien in Folge verloren hat, und die aktuell den voraussichtlich ersten Abstiegsplatz belegt, tritt am Sonntag im Kellerduell beim unteren Tabellennachbarn SF Bundenthal an. Die SGR kann zwar aus eigener Kraft über den Strich klettern, weil die SG Eppenbrunn eine Partie mehr ausgetragen hat, dennoch ist die Lage prekär. Im Falle einer Niederlage würde Bundenthal die Rieschweiler überholen. Und die Sportfreunde werden die Partie wohl mit einer gewissen Wut im Bauch angehen. Das Hinspiel gewann Rieschweiler an der dicken Eiche mit 5:1.