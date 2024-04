Fußball-Landesliga Rieschweiler siegt auf dem Rumpelacker

In den ersten zehn Minuten des zweiten Durchgangs hatte die SGR dann ein paar Probleme, die Partie direkt wieder an sich zu reißen. Die Hausherren hatten in dieser Phase ein wenig mehr vom Spiel, ohne dabei aber echte Gefahr auszustrahlen. Und Mitte des zweiten Durchgangs nahmen Hüthers Schützlinge das Heft des Handelns dann wieder in die Hand. In der 71. Minute beruhigte David Wagner die Nerven der mitgereisten Rieschweiler Anhänger, als er im Anschluss an eine Flanke von Hauk den Ball per Kopf zum 2:0 in die Maschen bugsierte.