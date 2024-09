Fußball-Landesliga SGR verliert das Schützenfest, TSC setzt sich oben fest

(mire) Es war ein wilder Ritt, an dessen Ende die SG Rieschweiler in der Fußball-Landesliga West aber – erneut – ohne Punkte dastand. Die SGR verlor ihr Heimspiel am Freitagabend gegen die Sportfreunde Bundenthal mit 4:5 (1:2). Es war die vierte Niederlage im fünften Saisonspiel. Zwar ist es noch früh in der Runde. Die Mannschaft von Trainer Björn Hüther, die nach zwei Spielzeiten, die nur knapp mit dem Klassenverbleib endeten, diesmal eigentlich eine sorgenfreie Saison spielen wollte, sortiert sich aber zunächst einmal in unteren Tabellengefilden ein. Mit drei Zählern auf dem Konto ist das Team aktuell Viertletzter.