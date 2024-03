Fußball-Landesliga Mit Vollgas und Geschlossenheit aus dem Keller

„Hauenstein ist am Samstag der Favorit. Sie spielen daheim, stehen in der Tabelle vor uns und haben noch zwei Spiele nachzuholen. Dennoch werden wir alles versuchen, was irgendwie geht“, verspricht der TSC-Trainer, der aber mit Sorge auf die immer größer werdende Liste an Ausfällen blickt. Tim Gampfer zog sich gegen Ramstein eine Bänderverletzung im Fuß zu. Quincy Henderson ist gerade Vater geworden und außerdem noch angeschlagen. Daher ist sein Einsatz am Samstag fraglich. Jonathan Kauf befindet sich im Urlaub in den USA. Marc Arzt laboriert an einen Muskelfaserriss. Felix Decker hat sich eine Zerrung zugezogen. Außerdem muss Jan-Patrick Buchheit weiter aufgrund eines Bänderrisses passen. Auch Marlon Winkler (Knieprobleme) wird im Verfolger-Duell gegen Hauenstein nicht spielen können.