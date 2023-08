Fußball-Verbandspokal TSC und SGR wollen das Ticket für die vierte Pokal-Runde lösen

Die Hoffnung auf das große Pokal-Los spielt mit. An diesem Mittwochabend wollen die beiden Fußball-Landesligisten TSC Zweibrücken und SG Rieschweiler in die vierte Runde des Verbandspokals Südwest einziehen – um in dieser womöglich auf einen der höherklassigen Gegner zu treffen, die dann in den Wettbewerb einsteigen.