Fußball-Landesliga Rungs Volley-Hammer bringt SGR den Sieg

„Der unnötige Gegentreffer war erstmal ein Schock. Aber in der Halbzeit hast du in der Kabine direkt gemerkt, dass wir das Ding unbedingt gewinnen wollen“, berichtete Hüther. Bereits in der 46. Minute hätte Simon Hauk vor rund 130 Zuschauern die Führung für die Gastgeber zurückholen können, brachte den Ball aber nicht im Tor unter. Doch fünf Minuten später fiel der Siegtreffer: Gundt brachte den Ball per Freistoß in den Strafraum, Luis Neumüller legte mit dem Kopf quer auf Philipp Rung – und der jagte die Kugel mit einem sehenswerten Volley genau in den Winkel.