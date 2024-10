Fußball-Landesliga West SGR sehnt sich nach einem Erfolgserlebnis

Für die Zweibrücker geht es nun am Sonntag um 15.15 Uhr mit der Partie beim Tabellenfünften SV Rodenbach weiter. Die letzte Begegnung zwischen beiden Mannschaften am Wattweiler Berg war aufgrund eines Zuschauers, der auf den Platz stürmte, abgebrochen worden. Beide Teams traten dann zu einem vom Verband angesetzten Wiederholungsspiel nicht mehr an. Die Rodenbacher gewannen am Mittwochabend beim Tabellenzehnten SG Meisenheim-Desloch-Lauschied mit 3:0 (2:0). „Das ist eine gut eingespielte Mannschaft mit einem breiten Kader. Mit Kapitän Justin Geißert haben die Rodenbacher einen Mann, der Spiele entscheiden kann. Wir müssen aber unsere eigenen Tugenden auf den Platz bringen“, fordert Acar volle Konzentration. Wie der Kader des TSC am Spieltag letztlich aussehen wird, entscheide sich in vielen Fällen erst kurzfristig. Es sei aber „stets eklig, in Rodenbach zu spielen“.