Fußball-Landesliga Rieschweiler pirscht sich weiter ran

SG Rieschweiler – SV Hinterweidenthal 3:1 (0:1). Ausgerechnet in der im Kampf um den Klassenerhalt so wichtigen Partie gegen den oberen Tabellennachbarn SV Hinterweidenthal zeigte Fußball-Landesligist SG Rieschweiler vor der Pause keine gute Leistung. „Das war ein Rückfall in alte Zeiten. Wir haben nicht gut gespielt und auch nicht das richtige Zweikampfverhalten gezeigt. Unser Rückstand zur Pause ging absolut in Ordnung“, sagte Rieschweilers Trainer Björn Hüther nach dem Heimspiel am Sonntag. In der 18. Minute hatte Daniel Tretter die Gäste an der dicken Eiche mit einem 20-Meter-Schuss in Führung gebracht – der Ball schlug unhaltbar im Winkel ein. Kurz darauf fiel sogar das vermeintliche 2:0 für den SV – doch dem Treffer wurde wegen einer umstrittenen Abseitsentscheidung die Anerkennung verweigert.