Fußball-Landesliga Trotz 40 Punkten: SGR muss weiter zittern

Der Tabellenelfte Rieschweiler befände sich schon auf einem Abstiegsrang, wenn er am Samstag vor rund 100 Zuschauern nicht mit 4:3 (3:2) gegen den Achten Hackenheim gewonnen hätte. „Es war ein Spiel zwischen zwei ersatzgeschwächten Mannschaften – und natürlich ein lebenswichtiger Sieg für uns. Es war eine extrem hektische Partie“, sagte SGR-Trainer Björn Hüther. Nach gerade einmal acht (!) Sekunden brachte Felix Frantzmann im Anschluss an einen vom Anstoß weg zu kurz gespielten Rückpass der SGR die Gäste mit 1:0 in Führung. Doch Rieschweiler drehte die Begegnung binnen weniger Minuten. Dem 1:1 ging ein sehenswerter Angriff über die rechte Seite voraus: Kelvin Guth traf im Anschluss an eine Kombination über Niklas Lohr und Philipp Rung zum 1:1 (7. Minute). Und das 2:1 erzielte Kevin Gundt mit einem 20-Meter-Schuss genau in den Winkel (9.). Doch denn schlugen wieder die Hackenheimer zu. Rieschweiler konnte einen weiten Ball nicht verteidigen, was erneut Frantzmann mit dem 2:2 bestrafte (11.). Als „wild und undiszipliniert“, beschrieb Hüther das Geschehen auf dem Rasen. Dennoch ging sein Team mit einer Führung in die Pause. Im Anschluss an eine Ecke von Enrico Simon und einer Hereingabe vom langen Pfosten von Mirko Tüllner traf Simon Hauk zum 3:2 (30.).