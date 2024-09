Fußball-Landesliga Der Druck, auf den der Trainer verzichten könnte

Den Saisonstart hatte man sich beim Fußball-Landesligisten SG Rieschweiler sicher anders vorgestellt. Nach fünf Spieltagen steht bei vier Niederlagen erst ein Sieg und damit Rang 13 zu Buche. Das ist kein Grund, in Panik zu verfallen. Wenn die SGR aber das Saisonziel – eine sorgenfreie Runde auf einem Mittelfeldplatz beenden – realisieren will, sollten in den kommenden Wochen noch ein paar Zähler auf das Konto wandern. Die erste Gelegenheit dazu bietet sich an diesem Sonntag um 15 Uhr auf dem Kunstrasenplatz in Meisenheim. Dort ist die SGR bei der SG Meisenheim-Desloch-Lauschied gefordert, die mit sieben Punkten auf Rang neun liegt.