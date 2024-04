Fußball-Landesliga Eine Vorentscheidung im Abstiegskampf?

„Ja, es ist ein extrem wichtiges Spiel“, bestätigt Trainer Hüther, dessen Mannschaft im Hinspiel auswärts mit 3:1 die Oberhand behielt. Ein Fingerzeig für das Rückspiel am Sonntag sei das aber nicht. „Eppenbrunn hat eine gute Mannschaft. Wenn sie nicht so viel Verletzungspech gehabt hätten, würden sie nicht da unten drinstecken“, meint Hüther. Und ergänzt: „Wir müssen von der ersten Sekunde an dagegenhalten und wollen unsere Serie ausbauen.“ Vor wenigen Wochen war die Lage für die SGR im Tabellenkeller noch deutlich brenzliger. Mit vier Siegen aus den letzten fünf Partien – darunter der 4:1-Erfolg am vergangenen Spieltag bei der besten Heimmannschaft der Liga, dem SV Rodenbach – kletterte Rieschweiler aber über den Strich.