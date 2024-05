Fußball-Landesliga Die SGR braucht noch „minimum zwei Siege“

In der Fußball-Landesliga West sind noch vier Spieltage zu absolvieren. Eigentlich wären es für den Tabellendritten TSC Zweibrücken aber noch fünf Partien gewesen – denn der TSC sollte am Donnerstag, 9. Mai, noch das Wiederholungsspiel der abgebrochenen Partie gegen den SV Rodenbach (wir berichteten mehrfach) bestreiten. Allerdings haben beide Vereine nun signalisiert, dass sie auf eine Austragung verzichten. Somit erhalten auch beide keine Punkte. „Die Rodenbacher waren nicht an einem Wiederholungsspiel interessiert. Und bei uns ist die Personalsituation derzeit einfach nur katastrophal“, sagt TSC-Trainer Özal Acar. Neben den vielen Verletzten ist die Personaldecke auch deshalb so dünn, weil aktuell Spieler des Landesliga-Kaders abgestellt werden, um die zweite Mannschaft in ihrem Aufstiegskampf in der B-Klasse zu unterstützen. Auch von Seiten der Zweibrücker war das Interesse an einem Wiederholungsspiel deshalb überschaubar – zumal der TSC auch mit den drei potenziellen Punkten aus dieser Partie keine realistische Chance mehr hat, den Relegationsrang zu erreichen.