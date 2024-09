Fußball-Landesliga West „Extrem“ wichtige Spiele für TSC und SGR

David Wagner sei am Sonntag nicht da. Philipp Rung kuriert eine Erkältung aus. Und Eric Mayer laboriert noch an seinem Nasenbeinbruch. Luca Hauk, der zuletzt beruflich fehlte, kehrt dagegen wieder in den Kader der Rieschweiler zurück. „Wir müssen in Hinterweidenthal gut dagegenhalten. Natürlich ist es blöd, schon wieder da hinten in der Tabelle drinzuhängen, was wir ja verhindern wollten. Wir werden das aber wie in den Jahren davor nicht überbewerten. Dennoch sollten wir zeitnah dreifach punkten“, erklärt der Trainer der SG Rieschweiler.