Fußball-Landesliga Die SG Rieschweiler verliert – und feiert!

Auf dem Rasenplatz in Hüffelsheim zeichnete es sich vor rund 200 Zuschauern früh ab, dass die Hüffelsheimer keine Geschenke zu verteilen hatten. Cedric Lind (siebte Minute) hatte zum frühen 1:0 für die SGH getroffen. Anschließend baute sein Mitspieler Tim Krafft die Führung aus (14.). Kelvin Guth erzielte zwar den Anschlusstreffer für die SGR (17.). Doch die Hüffelsheimer ließen nicht locker: Wiederum Krafft (22.) sowie Fabin Stelzel (24.) bauten den Vorsprung auf 4:1 aus. Fünf Tore in einem Durchgang waren den beiden Teams aber offenbar nicht genug. Rieschweiler verkürzte durch Mirko Tüllner auf 2:4 (45.), doch Hüffelsheims Stelzel stellte den alten Abstand in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs wieder her.