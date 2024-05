Fußball-Landesliga Rieschweiler ist dem großen Ziel ganz nah

FV Ramstein – SG Rieschweiler 2:3 (1:2). Nach dem Schlusspfiff war Rieschweilers Trainer Björn Hüther am Sonntag „fix und fertig, aber natürlich überglücklich“. Seine Mannschaft war im wichtigen Auswärtsspiel in der Fußball-Landesliga West beim FV Ramstein nach 14 Minuten in Führung gegangen. Kevin Gundt hatte den Ball erobert und auf Simon Hauk gepasst. Der setzte Mirko Tüllner in Szene – 1:0 für die SGR! Doch Ramsteins Björn Müller gelang mit einem 20-Meter-Schuss ins Eck schon kurz darauf der Ausgleich (16.). „Wir haben uns dadurch aber nicht unterkriegen lassen und das Spiel mit zunehmender Dauer immer besser in den Griff bekommen. Wir waren bis zur Pause die bessere Mannschaft“, sagte Hüther. Das schlug sich auch im Spielstand nieder: Hauk traf in der 39. Minute infolge einer Unachtsamkeit der Ramsteiner Defensive zum 2:1 aus Rieschweiler Sicht.