Fußball-Landesliga Erleichterung an der dicken Eiche

SG Rieschweiler – SV Kirchheimbolanden 1:0 (1:0). Am dritten Spieltag der Fußball-Landesliga West ist bei der SG Rieschweiler mit dem ersten Saisonsieg der Knoten geplatzt. „Es war unser bestes Saisonspiel – wir haben es unnötigerweise spannend gemacht. Aber heute hat die Körpersprache gestimmt, wir haben die Zweikämpfe angenommen. Man hat von der ersten Sekunde an gemerkt, dass sich die Jungs etwas vorgenommen haben“, freute sich Rieschweilers Trainer Björn Hüther nach dem 1:0-Heimerfolg am Sonntag gegen den SV Kirchheimbolanden, der für große Erleichterung an der dicken Eiche sorgte.