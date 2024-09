Fußball-Landesliga „Wir stecken wieder mitten im Abstiegskampf“

Dafür muss die SGR aber die Zahl ihrer Aussetzer nach unten schrauben. Die 0:2-Niederlage am vergangenen Spieltag beim SV Hinterweidenthal sei in gewisser Hinsicht ein Spiegelbild der bisherigen Saison gewesen, analysiert Hüther. „In Hinterweidenthal waren wir in der ersten halben Stunde eigentlich die etwas bessere Mannschaft, bekommen dann aber innerhalb von fünf Minuten durch individuelle Fehler zwei Gegentore“, klagt der Trainer. Die Tore für den SVH erzielte Felix Burkhard, der mit elf Treffern zusammen mit Sergen Mehmet-Ali Tok vom TuS Hohenecken die Torschützenliste der Landesliga West anführt. Auch an dieser Statistik zeigt sich, was der SG Rieschweiler aktuell fehlt. Kein SGR-Akteur hat in dieser Spielzeit mehr als zwei Treffer erzielt. „In der zweiten Halbzeit hatten wir viel Ballbesitz – aber wir bekommen es derzeit einfach nicht hin, so richtig torgefährlich zu werden“, führt Hüther aus.