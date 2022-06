Aufstiegs-Relegation : Die Landesliga ist für die SG Knopp nur noch zwei Spiele entfernt

Trainer Sanel Nuhic und seine SG Knopp-Wiesbach haben in zwei Relegationsspielen gegen Simmertal die Chance auf den Aufstieg in die Fußball-Landesliga. Foto: maw/Martin Wittenmeier

Wiesbach Die Fußballer von Knopp/Wiesbach wollen über die Relegation den Aufstieg klarmachen. Die Hürde, die die SG überspringen muss, heißt Simmertal. Erstes Spiel Mittwoch in Wiesbach.

Derbys gegen den TSC und die VB Zweibrücken. Oder gegen Verbandsliga-Absteiger SG Rieschweiler – sie liegen für die Fußballer der SG Knopp/Wiesbach aus der Bezirksliga West zum Greifen nah. Das einzige Hindernis, das die Mannschaft von Trainer Sanel Nuhic noch überwinden muss, kommt aus dem Landkreis Bad Kreuznach – und heißt VfL Simmertal. Gegen den bestreitet die Spielgemeinschaft zwei Relegationsspiele um den Aufstieg in die Fußball-Landesliga. Das erste bereits an diesem Mittwoch um 19 Uhr zu Hause auf dem Rasenplatz in Wiesbach. Begegnung Nummer zwei findet am darauf folgenden Sonntag um 15 Uhr in Simmertal statt.

Die Generalprobe für die Aufstiegskracher fiel für Knopp/Wiesbach aus. Die SG musste die für letzten Sonntag angesetzte Partie bei der SG Finkenbach absagen. Unter der Woche meldeten sich mehrere Spieler als verletzt oder familiär verhindert ab. Auch das Bemühen, Spieler der zweiten Mannschaft zu rekrutieren, blieb ohne Erfolg. Ein Beinbruch war das nicht. Die Teilnahme an der Aufstiegsrelegation stand für Knopp/Wiesbach schon vor dem letzten Spieltag fest.

Außerdem: Besser keine Generalprobe als jene, die Simmertal erlebte. Der VfL trat in der Aufstiegsrunde der Bezirksliga Nahe am Sonntag zu Hause gegen Spitzenreiter TuS Hackenheim an – und kam mit 0:8 unter die Räder. Überhaupt scheint die Qualifikation der Simmertaler für die Aufstiegsspiele auf den ersten Blick ein wenig kurios. Der VfL liegt nach Rundenabschluss 17 Punkte hinter Ligaprimus Hackenheim – und nur sieben vor Schlusslicht SG Guldenbachtal.

Trotzdem sollte Knopp/Wiesbach gewarnt sein. Mit Murat Aysel und Tim Reidenbach verfügt Simmertal über ein brandgefährliches Offensiv-Duo. Beide schlugen alleine in der Aufstiegsrunde sechs Mal zu – nur zwei Spieler trafen öfter.