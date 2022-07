Fußball-Landesliga : Komplizierte Aufgabe für Kihm

Bliesgau Fußball-Landesliga: SG Bliesgau startet am Sonntag gegen Walsheim in die Saison.

Eine komplizierte Aufgabe also für den neuen Trainer Christoph Kihm, der auf Thomas Freis folgt, welcher bei der SG zuvor drei Jahre in der sportlichen Verantwortung stand. Kihm kam von der SG Ommersheim/Erfweiler-Ehlingen ins Bliestal. Dort war er neun Jahre Trainer, zuerst im Nachwuchsbereich (drei Jahre), danach bei den Aktiven und in den beiden letzten Jahren Cheftrainer. Der B-Lizenz-Inhaber nutzte die kurze Vorbereitungszeit mit Blickweiler vor allem, um sein Team konditionell fit für die Runde zu machen. „Die Stimmung ist gut, das Engagement ist da, die Trainingsbeteiligung zufriedenstellend“, lobt Kihm, der aber noch viele Stellschrauben ausgemacht hat, an denen er drehen möchte. „Es wird von Beginn an ein harter Kampf,“ prophezeit der 34-Jährige. Dieser Kampf beginnt für seine Mannschaft am Sonntag im Heimspiel auf dem Rubenheimer Rasenplatz gegen den Lokal- und Gemeinderivalen Sportfreunde Walsheim (Anstoß: 15 Uhr). Kihm bezeichnet die Partie als „Standortbestimmung“.