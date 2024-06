Amateurfußball Vorfreude auf eine „super intensive A-Klasse“

Ein Entscheidungsspiel am Donnerstag, 30. Mai, musste den Ausschlag geben, welches der beiden Teams die Meisterschaft und den direkten Aufstieg feiert. Und rund 800 Zuschauer in Krottelbach sahen eine Partie, die an Dramatik kaum zu überbieten war. Unmittelbar vor Ende der ersten Halbzeit erzielte Patrick Lill das 1:0 für Brücken. Dabei blieb es bis kurz vor Schluss. Doch als sich der eine oder andere Anhänger der Bechhofer womöglich schon damit abgefunden hatte, dass die SG auch in der kommenden Saison in der B-Klasse antreten würde, schlug Philipp Brünisholz zu. Er rettete sein Team mit dem 1:1 in die Verlängerung. Und dort schien Bechhofen/Lambsborn auf die Siegerstraße einzubiegen. Spielertrainer Lukas Agne erzielte das 2:1 für die SG (102. Minute). Doch nun waren es die Brückener, die die richtige Antwort parat hatten. Sandro Günsche glich für den SVB wieder aus (105.). Beim Stand von 2:2 brach die zweite Halbzeit der Verlängerung an. In dieser waren sechs Minuten gespielt, als Bechhofens Eric Stephan rund 16 Meter vor dem Tor an den Ball kam. Der SG-Spieler nahm Maß – und jagte die Kugel in die lange Ecke. Danach wurde Stephan unter der Jubeltraube seiner Mitspieler beinahe erdrückt. Und gut zehn Minuten später war die Begeisterung auf SG-Seite nach dem Schlusspfiff von Schiedsrichter Mickael Walker sogar noch größer. Denn weitere Tore fielen nicht mehr – die SG Bechhofen/Lambsborn war Meister!