Schwergewichtsboxen : Senad Gashi fordert Kem Ljungquist

Der Zweibrücker Schwergewichtsboxer Senad Gashi kämpft am 17. Oktober in Düsseldorf. Foto: Gashi Foto: Privat

Zweibrücken/Düsseldorf Zweibrücker Boxer duelliert sich am 17. Oktober mit ungeschlagenem Zwei-Meter-Hünen.

Der Countdown läuft: Am Samstag, 17. Oktober trifft der Zweibrücker Profiboxer Senad Gashi (30) in der Philips Halle in Düsseldorf auf den ungeschlagenen Dänen Kem Ljungquist (30).