Profiboxen Der Befreiungsschlag des Senad Gashi

„Ich war geistig und körperlich in Bestform“, freut sich Gashi, der in diesem Jahr noch zwei Mal ins Seilgeviert steigen will. Der erste Kampf soll in Bangkok (Thailand) stattfinden. Dann soll es um die Asienmeisterschaft gehen. Das zweite Gefecht ist laut Gashi für Ende des Jahres in Berlin geplant. Dann soll es um die Meisterschaft des Verbandes WBF (World Boxing Federation) im Bridger-Gewicht (bis 101,6 Kilogramm) gehen. Beim Verband WBF – der allerdings nicht zu den vier bedeutendsten Weltverbänden IBF, WBA, WBO und WBC zählt – ist Gashi seit 2019 bereits Weltmeister im Schwergewicht. Nun will er sich ein einer weiteren Gewichtsklasse zum Titelträger krönen. Am Samstag hat er diesen Anspruch im Ring ganz stark untermauert.