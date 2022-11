Profiboxen : Auch eine Zahn-Operation kann Gashi nicht bremsen

Der Zweibrücker Senad Gashi (links) bezwang Toni Thes (rechts) in Kleinblittersdorf durch Knockout in der zweiten Runde. Foto: Gashi/Privat

Kleinblittersdorf/Zweibrücken Profiboxer Senad Gashi aus Zweibrücken feiert K.o.-Sieg gegen Toni Thes – und plant kommendes Jahr einen Kampf in der Rosenstadt.

Profiboxer Senad Gashi aus Zweibrücken hat bei der Box-Gala im saarländischen Kleinblittersdorf am Samstag vor rund 1000 Zuschauern seinen 23. Sieg durch Knockout gefeiert. Gegner Toni Thes (36) aus Halberstadt (Sachsen-Anhalt) ging in dem einseitigen Duell insgesamt vier Mal zu Boden, ehe der Ringrichter den Kampf in der zweiten Runde abbrach.

Im Anschluss gestand Gashi, dass seine Teilnahme sogar auf der Kippe gestanden hatte. Denn sein Arzt sei eigentlich dagegen gewesen, dass der 32-jährige Zweibrücker bereits ins Seilgeviert steigt: „Ich musste mir einen Weisheitszahn ziehen lassen, bekam Antibiotika und Schmerztabletten. Mein Organismus war dadurch geschwächt. Am Kampftag hatte ich noch Schüttelfrost“, berichtete der Profiboxer. Und ergänzte: „Aber ich wollte unbedingt boxen und meine vielen Anhänger, die in der Halle waren, nicht enttäuschen. Also bin ich in den Ring gestiegen.“ Den K.o.-Sieg Gashis verfolgten auch dessen Eltern, die ebenfalls unter den Zuschauern waren.

Die Besucher der Sporthalle in Kleinblittersdorf sahen insgesamt acht Duelle. Den Hauptkampf bestritten Lokal-Matador Jürgen Doberstein (33) und der Ukrainer Taras Golovashchenko (33). Nach einem spannenden Duell gewann Doberstein nach Punkten. „Ich bin sehr glücklich, dass sich so viele Besucher mit mir über meinen Sieg freuen“, sagte Doberstein.

Boxsport wird demnächst eventuell auch in Zweibrücken live zu sehen sein. Denn Senad Gashi plant nicht nur, in der Rosenstadt ein mindestens 200 Quadratmeter großes Gym zu eröffnen. Im März oder April strebt er auch einen Titelkampf des Verbandes WBC (World Boxing Council) im Bridger-Gewicht an. Und dieser könnte nach Auffassung Gashis in der Westpfalzhalle stattfinden.

„Ich brenne darauf, in Zweibrücken im Ring zu stehen“, sagte der 32-Jährige, der sich jüngst vom Boxstall Universum getrennt hat. „Mein Management und ich werden sehr viel im Boxsport bewegen, gerade auch in Zweibrücken“, versprach der Profi.