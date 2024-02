Fußball-B-Ligist TSC Zweibrücken II Spielertrainer mit Torinstinkt

An diesem Sonntag ist der TSC Zweibrücken II um 15 Uhr im ersten Punktspiel des Jahres nun beim Tabellenelften SV Großsteinhausen gefordert. „Dabei geht es gegen meinen Heimatverein, was die ganze Sache noch einmal besonders macht“, erklärt Meil. In der Jugend hatte er gleich zweimal für diesen Verein gespielt, dazwischen lag ein Engagement beim FK Pirmasens. Im Aktivenbereich hielt Meil dem SV Großsteinhausen noch drei weitere Jahre die Treue, ehe die weiteren Stationen SG Rieschweiler (vier Jahre), noch einmal Großsteinhausen (3) sowie VB Zweibrücken (4) folgten. „Seit 2021 bin ich nun beim TSC und seit dieser Saison als vorheriger Spieler der ersten Mannschaft Mit-Spielertrainer der Zweiten. Mit Steffen Arreche hatte ich bereits bei den VB ein Jahr zusammengespielt. Wir haben beide Töchter im fast gleichen Alter und verstehen uns sowohl auf dem Platz als auch daneben richtig gut“, betont Meil und ergänzt: „Ich habe auch im Spiel gegen Bundenthal in dieser Saison einmal bei der Ersten auf der Bank gesessen. Das passiert aber nur noch, wenn in personeller Hinsicht Not am Mann ist.“