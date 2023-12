Schwimmen WSF-Duo sammelt Medaillen und bricht Rekorde

Und in diesem erlesenen Feld hätten die Titelkämpfe für Raje kaum besser laufen können. Er gewann in den jeweiligen Jugendfinals gegen internationale Konkurrenz nicht nur zwei Gold-, und eine Silbermedaille. Er stellte auch gleich drei neue persönliche Bestleistungen auf. Über 50 Meter Freistil schlug der Schüler des Zweibrücker Helmholtz-Gymnasium mit „neuer PB“ in 23,34 Sekunden als Erster vor Mikhail Povaliaev aus Israel an. Rajes Zeit von 50,63 Sekunden über 100 Meter Freistil war zwar keine neue Bestleistung – dennoch gewann er damit den Jugend-Titel vor Teamkollege Fritzke. Einen neuen persönlichen Rekord stellte Raje dafür über die 100 Meter Schmetterling in 54,48 Sekunden auf – das reichte für Silber. Die dritte Bestleistung purzelte bei dem Zweibrücker über die 200 Meter Freistil (1:53,70 Minuten). Hier schrammte er knapp an Edelmetall vorbei, wurde im Jugendfinale Sechster.