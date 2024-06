WSF-Schwimmer bei Junioren-EM Mit einem Titanen zu den Titelkämpfen

Über drei Einzeldistanzen hat Michael Raje bei den Swim Open in Berlin die JEM-Norm unterboten: über die 50 und 100 Meter Freistil sowie die 100 Schmetterling. Alle drei Strecken nimmt der Mittelbacher auch in Litauen in Angriff. Die Vorläufe und Halbfinals über 100 Schmetterling stehen ebenso wie die über 50 Meter Freistil am Donnerstag an, die ersten Rennen über die 100 Freistil am Samstag. „Und es kommen auf jeden Fall zwei Staffeleinsätze dazu“, erklärt Raje. Einmal über die 4x100-Meter-Freistil zum Auftakt am Dienstag sowie über die 4x100-Freistil-Mixed am Mittwoch. Auch ein Einsatz in der DSV-Lagenstaffel (Sonntag) könnte für Raje noch infrage kommen. Dies werde aber erst vor Ort entschieden.