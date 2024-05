Schwimmen Gold für Baumann, Bronze für Raje

Am Mittwoch war Leo Ilias Baumann beim Auftakt der deutschen Jahrgangsmeisterschaften (DJM) der Schwimmer in Berlin noch der große Pechvogel aus dem Trio der Wassersportfreunde (WSF) Zweibrücken gewesen. Während seine Teamkollegen Michael Raje und Lukas Fritzke schon fleißig Medaillen sammelten, schwamm Baumann im Finale über 100 Meter Freistil (Platz 5) und 50 Meter Brust (4) zwei Mal knapp am Edelmetall vorbei.