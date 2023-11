Schwimmen Kompletter Medaillensatz für Raje – Doppel-Silber für Fritzke

Das Mammutprogramm des Michael Raje endete bei den Deutschen Kurzbahnmeisterschaften der Schwimmer in Wuppertal am Sonntag mit einer weiteren Medaille. Im Nachwuchsfinale über 100 Meter Schmetterling schlug der Schüler des Zweibrücker Helmholtzgymnasiums von den Wassersportfreunden (WSF) Zweibrücken in 53,98 Sekunden als Zweiter an und klatschte nach dem Rennen mit Franz Ahnert vom Erfurter SC auf der Bahn neben ihm ab. Ahnert hatte den Endlauf über die Schmetterlingsstrecke mit einer Armlänge Vorsprung für sich entschieden. Deutscher Nachwuchs-Kurzbahn-Meister über die Distanz wurde aber Victor Sanin von der SG Neuss, der so flott unterwegs war, dass er es in das Offene Finale der „Erwachsenen“ geschafft hatte.