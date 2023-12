Schwimmen Das „unterhaltsamste Wochenende des Jahres“ steht vor der Tür

„Wir wollen bei den Mannschaftsmeisterschaften unser Bestes geben und von der Platzierung her besser sein als in der Vorsaison“, sagt Lukas Fritzke. Anfang des Jahres wurde die SSG Saar Max Ritter mit dem WSF-Trio Fritzke, Raje und Baumann siebtbestes Team Deutschlands. „Dieses Mal peilen wir schon die Top 5 an“, sagt Fritzke. Wenn alle SSG-Schwimmer an ihre Spitzenleistungen herankämen, sei in Essen vielleicht sogar ein Platz auf dem Podest drin, glaubt der 17-jährige Schüler des Saarbrücker Rotenbühl-Sportgymnasiums. Und für den ebenfalls 17 Jahre alten Michael Raje, der das Zweibrücker Helmholtzgymnasium besucht, ist die DMS nach den zuletzt so vollgepackten Wettkampfwochen mit der Kurzbahn-DM und dem Qualification Meet in Rotterdam „einfach ein schöner Jahresabschluss“.